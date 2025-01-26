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Spor

5 gollü maçın kazananı Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
5 gollü maçın kazananı Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Çaykur Rizespor ligdeki son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 30'da Olawoyin, 47'de Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri ise 52'de Bünyamin Balat ve 83'te Maestro'dan geldi.

Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

RİZESPOR'DA FENERBAHÇE MAÇINDA 2 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Çaykur Rizespor'da Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Adana Demirspor ise ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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