İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

5 gollü maçın kazananı Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. 5 golün atıldığı maçı konuk ekip Sakaryaspor kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 16:19 - Güncelleme:
5 gollü maçın kazananı Sakaryaspor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sakaryaspor'un golleri, Dylan Saint-Louis, Mendy Mamdou ve Fernando'dan (P) geldi.

Keçiörengücü'nün gollerini ise Malaly Dembele ve Görkem Bitin kaydetti.

Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla birlikte puanını 26'ya çıkaran Sakaryaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Keçiörengücü 27 puanda kaldı ve üst üste 4 maç kaybetmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.