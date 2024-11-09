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Spor

5 gollü maçta kazanan Alex de Souza'lı Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Bodrum FK'yi konuk eden Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Bodrum FK başında 2. maçına çıkan Volkan Demirel ilk yenilgisini almış oldu.

9 Kasım 2024 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Alex de Souza'lı Antalyaspor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan ve hakem Alper Akarsu'nun yönettiği maçta Antalyaspor'un gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2'de Sam Larsson kaydetti.

Bodrum FK'nin gollerini ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penatıdan George Puşçaş attı.

ALEX İLE VOLKAN DEMİREL BULUŞTU

Fenerbahçe'nin iki efsane futbolcusu Alex de Souza ve Volkan Demirel, bu maçta teknik direktör olarak karşı karşıya geldiler.

İkilinin maç öncesi samimi görüntüleri ve sohbet ettikleri anlar Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgisini gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra iç sahada kazanan Antalyaspor puanını 14'e yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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