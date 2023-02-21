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Spor

5 gollü maçta kazanan Başakşehir

Başakşehir, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen arada Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

AA21 Şubat 2023 Salı 20:45 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Başakşehir
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Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde oynanan maçta turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Ahmed Touba, Joao Figueiredo ve Adnan Januzaj attı.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Başakşehir, bu karşılaşmalardan 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı.

KASIMPAŞA'NIN KARNESİ

Kasımpaşa ise bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 22 maçtan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 22 puanla 16. sırada yer aldı.

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