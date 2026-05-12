5 gollü maçta kazanan Bologna

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Bologna, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli, sahasında Bologna'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 45+2. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Alisson Santos'tan geldi. Bologna'nın gollerini ise 9. dakikada Federico Bernardeschi, 34. dakikada penaltıdan Riccardo Orsolini ve 90+1. dakikada Jonathan Rowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli, 70 puanla 2. sırada haftayı kapattı. Bologna ise puanını 52'ye yükseltti.

GELECEK MAÇLARI

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, deplasmanda Pisa'ya konuk olacak. Bologna ise Atalanta deplasmanına gidecek.

