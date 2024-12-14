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Spor

5 gollü maçta kazanan Freiburg

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında sahasında Wolfsburg'u konuk eden Freiburg, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve puanını 24'e yükseltti.

14 Aralık 2024 Cumartesi 01:34 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Freiburg
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Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Freiburg, sahasında Wolfsburg ile karşılaştı. Europa-Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Freiburg'un galibiyet golleri 42 ve 51. dakikalarda Kübler, 61. dakikada Gregoritsch'den geldi. Wolfsburg'un gollerini ise 75. dakikada Wind, 83. dakikada Svanberg kaydetti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Wolfsburg 6 maç sonra mağlup oldu. Konuk ekibin 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Freiburg'un puanı 24'e çıkarken, Wolfsburg 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, Leverkusen'e konuk olacak. Wolfsburg ise Dortmund'u ağırlayacak.

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