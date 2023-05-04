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Spor

5 gollü maçta kazanan Sevilla

La Liga'nın 33. haftasında sahasında Espanyol'u ağırlayan Sevilla maçı 3-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

4 Mayıs 2023 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Sevilla
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İspanya La Liga'nın 33. haftasında Jose Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile Luis Garcia'nın yönetimindeki Espanyol karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 3-2 kazanırken golleri; 22. dakikada Bryan Gil, 69. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 88. dakikada Pape Gueye kaydetti. Konuk ekip Espanyol'un golleri ise 29. dakikada Karim Rekik'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 43. dakika Jaiver Puado'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 44 puana yükselirken Espanyol 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşırken Espanyol evinde Barcelona'yı konuk edecek.

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