5 gollü maçta kazanan Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tottenham, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PreZero Arena'dakimaçta kazanan 3-2 ile Tottenham oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada James Maddison ile 22. dakikada ve 77. dakikada Heung-Min Son attı. Hoffenheim'in golleri 68. dakikada Anton Stach ve 88. dakikada David Mokwa Ntusu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Hoffenheim, 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Tottenham, sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Hoffenheim, Anderlecht deplasmanına gidecek.