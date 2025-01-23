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Spor

5 gollü maçta kazanan Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olan İngiliz temsilcisi Tottenham, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek puanını 14'e çıkardı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:24 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Tottenham
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tottenham, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PreZero Arena'dakimaçta kazanan 3-2 ile Tottenham oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada James Maddison ile 22. dakikada ve 77. dakikada Heung-Min Son attı. Hoffenheim'in golleri 68. dakikada Anton Stach ve 88. dakikada David Mokwa Ntusu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Hoffenheim, 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Tottenham, sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Hoffenheim, Anderlecht deplasmanına gidecek.

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