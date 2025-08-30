5 gollü maçtan Gaziantep FK galip ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christophe Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikada Pape Habib Gueye ve 87. dakikada penaltı noktasından Hajradinovic'ten geldi.

BURAK YILMAZ'DAN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetimde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Gaziantep FK, ligde 6 puanla 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puan ile 15. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Karagümrük'e konuk olacak.