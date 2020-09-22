İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6471
  • EURO
    8,9972
  • ALTIN
    468.37
  • BIST100
    1095.24
Spor

5 Ocak Stadı'nda zemin alarm veriyor!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor'u ağırlayan Adana Demirspor, 5 Ocak Stadı'ndaki zemin ve çiminin kalitesizliği nedeniyle olumsuzluk yaşadı.

IHA22 Eylül 2020 Salı 13:40 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:40
ABONE OL

Türkiye’de bugüne kadar stat zeminleri arasında örnek gösterilen Adana 5 Ocak Stadı’nın çimleri, bu sezon alarm veriyor. Bakımsızlıktan yer yer bozulan çimler yüzünden oynanan futbol kalitesinin de düştüğünü dile getiren seyirciler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.

1938 yılında açılan 16 bin 95 kişilik 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, 1975 ve 1988 yıllarında yapılan tadilatlarla bugünkü halini aldı. Türkiye’nin en düzgün zeminine sahip stadyumlarından birisi olarak gösterilen stat, yeni stadın bitme arifesinde, ilgisizlikten bu sezon iyice bozuldu.

Geçen seneye kadar maçlarda zemin nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamayan takımlar, bu sene önemli bölümü solan çimin kalitesizliği nedeniyle ciddi performans düşüklüğü yaşıyor.

Dün TFF 1. Lig’in 2. haftasında evinde Boluspor’u ağırlayan ve 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, stadyumun zemin ve çiminin kalitesizliği nedeniyle olumsuzluk yaşadı. Taraftarlar ve spor camiası da köşe yazılarıyla sosyal medyada stadyumun çim ve zemin kalitesizliğine eleştirilerde bulundu.

Öte yandan UEFA standartlarında yapılan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu’nun ne zaman faaliyete gireceği belirsizliğini korurken taraftarlar da bir an önce yeni stadın açılmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.