11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
  5 set süren maçta kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor
Spor

5 set süren maçta kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.

11 Aralık 2025 Perşembe 19:52
5 set süren maçta kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Aydın temsilcisi, sezondaki 3. galibiyetini elde ederken Türk Hava Yolları, 7. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Işıl Öz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (İlarya Zararsız, Çerağ Düzeltir, Kobzar, Tikhomirova, Seher Aksoy, Mijatovic)

Setler: 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15

Süre: 131 dakika (22, 37, 25, 28,19)

  • Aydın Belediyespor
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • THY maçı

