Spor

5 talip birden! Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in talipleri artmaya devam ediyor. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen oyuncu için Fenerbahçe gelecek tekliflere göre kararını verecek. İşte detaylar...

28 Aralık 2025 Pazar 12:01
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Dünya Kupası öncesinde süre almak ve eski formunu yakalamak isteyen Hırvat kalecinin talipleri artıyor.

30 yaşındaki kaleci ile ilgilenen takımlar Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Verona ve Genoa.

ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR

Livakovic'in eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek istediği gelen haberler arasında.

Hırvat kaleci ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe kararını gelecek tekliflere göre verecek.

Livakovic, Girona'da sezon başından beri süre alamadı.

