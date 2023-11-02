İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3661
  • EURO
    30,2104
  • ALTIN
    1810.93
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

5 Türk sporcuya doping cezası!

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 5 Türk sporcuya 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
5 Türk sporcuya doping cezası!
ABONE OL

Geleneksel güreş sporlarında (yağlı güreş) 2, halterde 2 ve boksta bir sporcuya 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ceza alan sporcuları duyurduğu internet sitesindeki bilgiye göre, 5 sporcuya ceza uygulandı.

Yağlı güreşçi Furkan Güler ve Mustafa Çoban, numunelerinde metenolone maddesi çıktığı gerekçesiyle 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Erkek halterciler Berk Artuç ve Burak Çılgın da örnek vermekten kaçınması, örnek vermeyi reddetmesi ve örnek vermemesi gerekçesiyle 3'er yıl ceza alan sporcular oldu.

Kadın milli boksör Mihriban Güneri'ye ise numunesindeki metenolone maddesi gerekçesiyle 3 yıl ceza verildi.

Haziran ayından geçerli olmak üzere 23 yaş altında Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Kadir Kamal'a da 3 yıl men cezası verilmişti.

  • türkiye dopingle mücadele komisyonu
  • mihriban güneri
  • furkan gülre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.