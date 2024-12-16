5 Türk takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

Yarın:

22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana

18 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV KUPASI

19 Aralık Perşembe:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta

CEV CHALLENGE KUPASI

18 Aralık Çarşamba:

14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)