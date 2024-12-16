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Spor

5 Türk takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 5 Türk ekibi mücadele edecek. İlk maç Mint Volley Monza-Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
5 Türk takımı Avrupa sahnesine çıkıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

Yarın:

22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana

18 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV KUPASI

19 Aralık Perşembe:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta

CEV CHALLENGE KUPASI

18 Aralık Çarşamba:

14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)

  • voleybol
  • avrupa kupaaları
  • CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

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