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Spor

5 yıl sonra! F.Bahçe'de Sivasspor'a karşı dejavu

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 5 yıl sonra tarih tekerrür etti. Sarı-lacivertli ekip en son 2017 yılında Sivasspor'a karşı ilk yarıyı önde kaparken o karşılaşmada da 4-1 galip gelmeyi başarmıştı.

Fanatik5 Aralık 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
5 yıl sonra! F.Bahçe'de Sivasspor'a karşı dejavu
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Geçtiğimiz hafta içinde Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile Danimarka'da karşılaşan Fenerbahçe, hiç beklemediği bir yenilgi almıştı. Sarı-Lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuş ve taraftarlarını bir hayli üzmüştü.

Ancak pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolseverler, bir kez daha takımlarını yalnız bırakmadı. Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar, Ülker Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. İlk dakikadan itibaren oyunculara büyük destek veren ve hiç susmayan tribünler, 90 dakika sonunda ise galibiyeti, takımla birlikte doyasıya kutladılar.

YİNE 4-1...

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon 10. kez öne geçtiği bir maçı 3 puanla tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, rakibi Sivasspor'a karşı da, Kasım 2017'den sonra ilk kez bir maçın ilk devresini önde tamamladı. 5 yıl önceki mücadelede de ilk 45 dakika 1-0'lık Kanarya'nın üstünlüğüyle tamamlanmış ve Fenerbahçe, rakibini yine 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

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