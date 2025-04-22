Süper Lig'in son düzlüğüne girilirken G.Saray, F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmesinin ardından şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. İkili averajda da ezeli rakibine üstünlük kuran Sarı-Kırmızılılar, son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek. Yani Cim-Bom, rakibinin hiçbir maçına bakmadan önündeki 5 maçtan 13 puan almayı başarırsa şampiyonluğu garantileyecek. Bu olasılık gerçekleşirse Sarı-Kırmızılılar, 38. haftada evinde oynayacağı Başakşehir maçında kupa töreni yapmayı planlıyor.

DEV BİR GELİR ELDE EDİLECEK

Olası bir şampiyonluk sonrası 5'inci yıldızı da takacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda da bir tören yapması bekleniyor. G.Saray, yarışı önde göğüslemesi halinde yaşayacağı sportif başarı mutluluğunun yanında kasasını da ciddi oranda dolduracak. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon doğrudan Devler Ligi'ne giderek büyük bir gelirin sahibi olacak. G.Saray, ayrıca 5. yıldızı almanın avantajıyla lisanslı ürün satışı ve pazarlama faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri katlama imkanı bulacak.

GALATASARAY YÜZDE 96

Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıp sonrası Euro Club Index adlı veri sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Hafta öncesi Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak verilirken, Süper Lig'deki Kayserispor maçı sonrası bu oran yüzde 4'e kadar düşürüldü. Galatasaray'ın hafta başındaki şampiyonluk oranı yüzde 77.4 iken, puan farkının 5'e çıkmasıyla bu oran yüzde 96'ya çıkarıldı. Fenerbahçe'nin sezon sonundaki puan tahmini 88'den 87'ye gerilerken, Galatasaray için hafta öncesinde verilen 91 puanlık tahmin de 92'ye çıkarıldı.