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  • 5. yıldız yükleniyor! Galatasaray için şampiyonluk 1 puan uzakta
Spor

5. yıldız yükleniyor! Galatasaray için şampiyonluk 1 puan uzakta

Galatasaray bugün sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve yıldız sayısını 5'e yükseltecek. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı kırmızılı ekip lig şampiyonluğunu da ilan etmesi halinde sezonu çifte kupayla kapatacak. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mayıs 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
5. yıldız yükleniyor! Galatasaray için şampiyonluk 1 puan uzakta
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Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, evinde Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u mağlup eden Aslan, sezonu iki kupayla taçlandıracak. Sarı-Kırmızılılar, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşıp yıldız sayısını da 5'e çıkartacak. 5. yıldız kutlamaları, Kayseri maçında başlayacak ve ilerleyen günlerde de sürecek. Galatasaray, şampiyonluk kupasına ise bir sonraki iç saha maçı olan Başakşehir müsabakasıyla kavuşacak.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. RAMS Park'taki mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. G.Saray, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 16 maçta kaybetmedi (13 galibiyet, 3 beraberlik). Süper Lig'de yaptığı 33 müsabakada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Ligde rakip fileleri 84 kez havalandıran CimBom, bu alanda F.Bahçe ile birlikte en çok gol atan ekip oldu. Kayserispor ile karşılaştığı 57 maçta ise 35 defa sahadan galip ayrılırken, 5 kez mağlup oldu. 17 müsabaka ise berabere bitti.

OSİMHEN EN GOLCÜ SEZONUNDA

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon farklı kulvarda attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynadı. Nijeryalı santrafor, Mario Jardel'i geçerek Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu oldu. Trendyol Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 35 gol attı ve kariyerinin de en golcü sezonunu yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'da eksik oyuncu bulunmazken; Muslera, Osimhen, Davinson, Gabriel Sara ve Dries Mertens, sarı kart sınırında bulunuyor.

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