İspanyol ekiplerinden Barcelona, Victor Osimhen için yaz transfer döneminde hamle yapacak. Nijerya basınından Africa-Foot, La Liga devinin Osimhen için yaptığı planı açıkladı. Galatasaraylı forvetin, Barcelona'da önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek bir santrfor olarak görüldüğü belirtildi. Haberde, "Nijeryalı golcü, son sezonlardaki performansıyla Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi. Kulüp içinde, önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek bir santrfor olarak görülüyor. Ancak Barcelona için asıl sorun finansal" ifadeleri kullanıldı.

BARÇA SATIŞ YAPMAK ZORUNDA

La Liga'nın katı mali kuralları nedeniyle satış ve alışları dengelemek zorunda olan Barcelona'nın, Osimhen için oyuncu satmayı düşündüğü bildirildi: "La Liga'nın katı mali kuralları nedeniyle yapılacak her büyük transfer, oyuncu satışlarıyla dengelenmek zorunda. 100 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir Osimhen transferi için kulübün önemli isimlerle yollarını ayırması kaçınılmaz görünüyor. Bu durum Barcelona'yı zor bir kararın eşiğine getiriyor: Geleceği kimlerle kuracaklar, kimleri feda edecekler?"

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULABİLİR

Haberde Barcelona'nın satış listesine koyabileceği 5 oyuncu hakkında şu bilgilere yer verildi: "Jules Koundé, Avrupa devlerinin radarında. Uzun kontratıyla Barça'nın eli güçlü, 80 milyon euro civarı gelir sağlayabilir. Ferran Torres, istikrarsız performans, rotasyon rolü. 50 milyon euro bandında satılabilir. Frenkie de Jong, formda ama yüksek maaşlı. 45 milyon euro + maaş yükünden kurtulma avantajı. Robert Lewandowski, kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Bonservis düşük olsa da maaş tasarrufu kritik. Marc Casadó, genç ama geri planda. 20 milyon euro üzeri teklif değerlendirilebilir."