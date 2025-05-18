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  • ''5. yıldızı tamamladık'' Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!
Spor

''5. yıldızı tamamladık'' Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluklarını ilan ettikleri Kayserispor maçı sonrası konuştu. Buruk, '5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 21:24 - Güncelleme:
''5. yıldızı tamamladık'' Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Açıklamalarına devam eden Buruk "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.

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