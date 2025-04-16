Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"A TAKIM İÇİN TAŞINMA İŞLEMİ BİTTİ"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti."

"İNŞAİ FAALİYETLER BAŞLADI"

"Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

"ADAYI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."

"HASSASİYETİMİZ EN ÜST SEVİYEDE"

"Galatasaray için yaptığımız çalışmalarda tek amacımız, Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanmak ve kulübümüzün geleceğe en güçlü şekilde ulaşımını sağlamak. Bu değerleri, her toplantıda her zeminde anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın gerçekten dünyaca ünlü, çok iyi tanınan spor markası olması, bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki yüzyıllara taşınması için değer taşıyor. Benim ve arkadaşlarımın, bunları değerlendirmedeki hassasiyetleri üst seviyede devam etmektedir."

"TARİHTE İLK DEFA..."

"Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak."

"KADIKÖY'DEN DUYULSUN"

"Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır. Öyle değil mi Sami Ağabey?"

"ÜZERİNE KOYARAK GİDİYORUZ"

"Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır."

"MAYISLAR BİZİMDİR"

"Futbol takımımız emin adımlarla yoluna ilerliyor. Mayıslar bizimdir. Mayıs ayına çok bir şey kalmadı ve kısa sürede bu mottoya layık olacağız. Tüm engellemelere ve algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefimize doğru ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız."

"GALATASARAY'IN BAŞARILARI UMUT VERİR"

"Yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyor. Galatasaray, bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp olmamıştır, hiçbir zaman olmamıştır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini kazanmıştır. Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk, huzur, umut verir."

"SAHAYA DÖNÜN"

"Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın."

TARAFTARA ÇAĞRI

"25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylıları cuma günü Bodrum maçına bekliyorum."