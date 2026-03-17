  • 50 yıl sonra bunu başaran ilk isim! Gabriel Sara şimdiden tarihe geçti
50 yıl sonra bunu başaran ilk isim! Gabriel Sara şimdiden tarihe geçti

Galatasaray forması giyen başarılı futbolcu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Kariyerinde bir ilki başaran Sara, 1976'dan sonra Joinville'de doğup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ17 Mart 2026 Salı 14:52
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık maçları için kadrosunu duyurdu. Ancelotti'nin açıkladığı listede Galatasaray'dan Gabriel Sara ve Fenerbahçe'den Ederson milli takım kadrosunda yer aldı.

SARA'DAN MİLLİ TAKIM DAVETİ SONRASI İLK SÖZLER

Kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilen Sara, kadronun açıklanmasının ardından çok mutlu olduğunu ve hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Sara açıklamasında, "Milli takım kadrosu açıklandığında Joinville'deki sahalarda futbol oynayan çocukluğumu hatırladım. Bugün, futboldaki en büyük hayallerden birini gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu beni motive ediyor ve en üst seviyede oynamaya, milli takıma yardımcı olma konusunda heyecanlandırıyor." dedi.

50 YIL SONRA İLK

Brezilya, milli takım arasında iki maça çıkacak. Carlo Ancelotti'nin ekibi iki maçı da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Brezilya ilk maçında 26 Mart'ta Fransa'yla Boston'da, 1 Nisan'da ise Orlando'da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Gabriel Sara, 1976'dan sonra bir ilki başardı. Globo'da yer alan habere göre Sara, Joinville'de doğup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. Bunu başaran ilk ismin 50 yıl önce kaleci Jairo Nascimento olduğu belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta süre alan 26 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asist kaydetti. Sara, sarı-kırmızılı ekibe İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 2024'te transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncu, ülkesi Brezilya'da ise Sao Paulo'da forma giymişti.

