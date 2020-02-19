19 Şubat 2020 Çarşamba10:36 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:49

Süper Ligin ilk yarısında sadece 12 puan toplayan ve otoriteler tarafından düşmeye en yakın takımlardan biri olarak gösterilen Ankaragücü’nde devre arasında yapılan transferler camiaya yeni bir heyecan getirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ORGİLL - BOYD BU SEZON GELSON - LOBZHANİDZE...

Mustafa Kaplan’la yolların ayrılmasından sonra Mustafa Reşit Akçay’la arayüzünü değiştiren Ankaragücü’nün Lobzhanidze, Michalak, Lukasik transferleri bir hayli beğenilirken özellikle Gerson Rodrigues’in oynadığı futbol ayakta alkışlandı. Ukrayna devi Dinamo Kiev’den sadece 500 bin euro’ya kiralanan Lüksemburglu yıldız çıktığı 3 maçta 2 gol 1 asist yaparken, 24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe karşısında sergilediği performans ise parmak ısırttı.

"GELSON KİEV'E GERİ DÖNECEK"

Ankaragücü yönetiminin büyük özveride bulunup Dinamo Kiev’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Gelson Rodrigues’in yarım sezon Türkiye’de oynadıktan sonra Monaco’ya gideceği iddiaları dikkat çekerken, tecrübeli futbolcunun menajerinin StarSpor’a yaptığı açıklamalar kafalardaki soru işaretlerini sonlandırmaya yetti. Gelson’un Japonya’da yaptığı çıkışla Kiev’e transfer olduğunu belirten Ahmed Nouma Monaco söylentilerini ise yalanladı.

İşte Menajer Ahmed Nouma’nın açıklamaları…

Ankaragücü Gelson’u yarım sezonluğuna kiraladı, sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Burada iyi işler yapıp Dinamo Kiev’e geri dönmeyi düşünüyor, şu anda odaklandığı tek bir şey var takımının kümede kalması. Monaco’ya transfer olacak iddiaları gerçek değil, Dinamo Kiev’in onu bırakacağını düşünmüyorum, öyle bir ihtimal olsa sözleşmesine ‘satın alma tercihi’ konurdu. Gelson Japonya Ligi’nde çok iyi işler çıkardı sonra 2 milyon euro’ya transferini gerçekleştirdi, Ankaragücü’ne ise 500 bin Euro civarında bir rakama geldi, hocası Mustafa Reşit Akçay’la çok iyi anlaşıyor, onun adına her şey iyi gidiyor.