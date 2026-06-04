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  • 53 yıllık hasret sona erecek mi? New York Knicks'ten tarihi başarı
Spor

53 yıllık hasret sona erecek mi? New York Knicks'ten tarihi başarı

NBA final serisi ilk maçında New York Knicks, San Antonio Spurs'u deplasmanda 105-95 mağlup etti. Önemli bir form grafiği elde eden New York Knicks, 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
53 yıllık hasret sona erecek mi? New York Knicks'ten tarihi başarı
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NBA final serisi ilk maçında New York Knicks, San Antonio Spurs'u deplasmanda 105-95 mağlup etmeyi başardı.

Maçı Jalen Brunson'ın büyük rol oynadığı 11-0'lık bir seri ile bitiren Knicks, tarihe bir kez daha adını yazdırdı. Knicks, şampiyonluk serisinin 1. maçında San Antonio'yu yenen ilk takım oldu. Spurs bu maçlarda 6-0'lık bir galibiyet serisine sahipti.

New York, playofflarda 12 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için büyük bir form grafiğine ulaştı.

New York Knicks'e galibiyeti getiren Jalen Brunson 13'ü son çeyrekte olmak üzere toplam 30 sayı üretti. Karl Anthony Towns 18, OG Anunoby 17, Landry Shamet ise 13 sayı üretti.

San Antonio'da Victor Wembanyama 26, Stephon Castle 17, Dylan Harper ve Julian Champagnie ise 16'şar sayı ile oynadı.

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