55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Fabio Jakobsen kazandı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) üçüncü etabını, Deceuninck Quick-Step (Belçika) takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.

Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik parkurda düzenlenen ikinci etapta, 2 saat 50 dakika 12 saniyelik derecesiyle 22 yaşındaki Jakobsen birinciliği elde etti.

Son bölümün sert bir rüzgara karşı koşulduğu üçüncü etapta Jakobsen'in ardından Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ikinci, Dimension Data ekibinden Büyük Britanyalı sporcu Mark Cavendish ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından genel klasman liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu.

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeye devam edecek. TUR 2019, yarın Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik dördüncü etapla sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.