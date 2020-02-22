55 ülke temsilcisini ağırlayan 3. Uluslararası Etnospor Forumu başladı

22 Şubat 2020 Cumartesi13:10 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:10

'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, iki gün sürecek.

55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı, başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği forumda bir araya gelecek.

Geleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği organizasyonda, Japonya'dan Kazakistan'a, Fas'tan Brezilya'ya birçok ülke, geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar yapacak.

Geleneksel sporlar ve oyunlara dair farklı coğrafyalar arası fikir alışverişini sağlayacak olan forumda yapılacak panel ve oturumlarda, geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulacak. Uluslararası Etnospor Forumu ile geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için fikirler üretilecek.

"55 ülke temsilcisini ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, geçmişten gelen motifleri gelecek nesillere aktaracak yapıyı güçlendirmenin hedeflendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan geleneksel sporlarımız, ögelerimiz, oyunlarımız, modern dünyanın değişim çarkları içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Temellerini 2015 yılında attığımız Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, yerelden evrensele değerleri yaşama ve yaşatma arzusu ile geleneksel sporların ve oyunların önemine dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. Farklı coğrafyaların ve milletlerin kendi inisiyatifleriyle koruduğu motifleri gelecek nesillere aktaracak bir yapıyı güçlendirmeyi gaye ediniyoruz. Bu doğrultuda artık bir gelenek haline gelen Uluslararası Etnospor Forumu'nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Forumda Arjantin'den Japonya'ya, Senegal'den Rusya'ya farklı coğrafyadan 55 ülke temsilcisini ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, 2015 yılında Bişkek'te kuruldu. Geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum, 2017 yılında İstanbul'a taşındı.

Dünya genelindeki geleneksel sporları tek bir kurumsal çatı altında toplamak, üye federasyonlar arasında birlik beraberlik tesis etmek, Etnospor anlayışını yaygınlaştırıp olgunlaştırmak konfederasyonun öncelikleri arasında yer alıyor.