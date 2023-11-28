56 gün sonra gelen deplasman galibiyeti!

Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kötü bir seriyi sonlandırma mutluluğu yaşadı. Siyah beyazlılar, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim'de Konyaspor karşısında elde eden Kartal, 9. haftada Galatasaray'a ve 11. haftada Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Beşiktaş, 13. haftada Samsunspor'u yenerek deplasmandaki kötü performansına Çalımbay yönetiminde son vermeyi başardı.

5 MAÇIN DÖRDÜNÜ KAZANMIŞTI

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başındaki ilk döneminde de etkili bir başlangıca imza atmıştı. Siyah-Beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunun 18. haftasından itibaren göreve başlayan Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmıştı.