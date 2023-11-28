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Spor

56 gün sonra gelen deplasman galibiyeti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle, 56 günlük aradan sonra deplasmandan 3 puan ile ayrıldı.

28 Kasım 2023 Salı 09:21 - Güncelleme:
56 gün sonra gelen deplasman galibiyeti!
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Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kötü bir seriyi sonlandırma mutluluğu yaşadı. Siyah beyazlılar, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim'de Konyaspor karşısında elde eden Kartal, 9. haftada Galatasaray'a ve 11. haftada Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Beşiktaş, 13. haftada Samsunspor'u yenerek deplasmandaki kötü performansına Çalımbay yönetiminde son vermeyi başardı.

5 MAÇIN DÖRDÜNÜ KAZANMIŞTI

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başındaki ilk döneminde de etkili bir başlangıca imza atmıştı. Siyah-Beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunun 18. haftasından itibaren göreve başlayan Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmıştı.

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