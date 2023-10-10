58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. gün

Saat 13.00'te Fethiye'den verilen startla 156 sporcu zorlu etaba başladı. Deniz seviyesinden 1.950 metre yüksekliğe çıkacak olan sporcuları 29 dereceden, 12 dereceye kadar düşen bir sıcaklık düşüşü bekliyordu. İlk kilometreleri toplu halde devam edilse bile tırmanış etabı için uygun olan sporcular hemen hünerlerini ortaya koymaya başladılar. Ancak ilk 8 kilometre toplu geçildi.

FİNİŞTEN ÖNCE SON DURUM ŞÖYLEYDİ

Alanya-Antalya, Kemer-Kalkan etaplarını alan Alpecin Deceuninck'in sprinter pedalı Jasper Philipsen genel ferdi klasmanda 6 saat 58 dakika 05 saniye ile en yakın rakiplerinden Astana Takımı'ından Cees Bol'dan 14, Luca Colnaghi'den 20, Matteo Maluceli'den 21, Clement Alleno'dan 21, Attilio Viviani'den 21, Giovanni Lonardi'den 21 saniye önünde bulunuyordu. 'Şimdi bu durumda acaba bir yokuşçu olmayan Philipsen bu zaman avantajını tırmanış etabında kullanabilecek mi' sorusunun cevabı finişte belli oldu.

JAY VİNE FAVORİLER ARASINDA

Etabın en önemli favorilerinden biri de 2021-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu iki kez genel klasman ikincisi olarak tamamlayan Jay Vine idi. 2,5 yıl önce Avrupa'da ilk kez pro yarışını koşan Avustralyalı sporcu, "Ne yapacağımı ben de merak ediyorum" diyordu.

BİR TANIDIK İSİM; BERHANE

10 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan tanıdığımız Natnael Berhane, Beykoz Takımı ile kendisini göstermeye devam ediyor. Ağustos ayında köprücük kemiği kırılan sporcu, "Bu sakatlık TUR'a iyi bir şekilde hazırlanmamı etkiledi" diye konuştu.

BABADAĞ TIRMANIŞI TARİHE GEÇTİ

Fethiye-Fethiye etabının Babadağ tırmanışı bir UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) yol yarışında kullanılan en sert yokuş olarak tarihe geçti. Bu bilgiden de anlaşılacağı gibi, bisikletçiler zorlu bir tırmanış etabını bugün geride bıraktı.

MOSSO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ SPRİNT PRİMİNİ BOUVİER KAZANDI

Etabın 31.3 kilometresinde Mosso'nun sponsorluğundaki sprint primi gerçekleşti. 63 metre irtifada gerçekleşen sprint primi için çizgiyi ilk geçen sporcu Bike AID Takımı'ndan Leo Bouvier oldu. İkinciliği Green Takımı'ndan Luca Colnaghi, üçüncülüğü de Spor- Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan elde etti. Sporcular bu irtifayı geride bırakırken sıcak havanın yerini yavaş yavaş soğuğa geçildiğini gördüler.

190 METREDE SHİMANO SPONSORLUĞUNDA TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI GEÇİLDİ

Pelotonun fazla parçalanmadığı etapta 49.8'inci kilometresinde Shimano sponsorluğu da prim kapısı geçildi. Medellin EPM Takımı'ndan Robigzon Oyola prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. Novo Nordisk Takımı'ndan Umberto Poli ikinci, Bike AID Takımı'ndan Oliver Mattheis üçüncü oldu. Bu kapı geçildikten sonra parkur daha da dikleşmeye başladı. Sporcular 1000 metre irtifaya doğru pedal basmaya devam ettiler.

NİHAYET İLK CİDDİ KAÇIŞ VE PELOTON PARÇALANIYOR

Üç sporcu etabın başından bu yana ilk kez tempo yaparak kaçış grubu oluşturdu. Novo Nordisk Takımı'ndan Umberto Poli, Medellin EPM Takımı'ndan Robigzon Oyola ve Bike AİD Takımı'ndan Oliver Mattheis 25 saniye fark oluşurdu. Kaçış grubunun hemen arkasında iyi bir tırmanışçı olan ve Türk Hava Yolları'nın Sponsorluğundaki Kırmızı Mayonun şu andaki sahibi Lennert Teugels'te bulunuyor. Peloton bu andan itibaren parçalanmaya devam etti. Üçlü kaçış grubundan sonra bir üçlü ve bir de ikili grup oluştu. Bunların arasındaki zaman farkı ise her an kapanacak gibi duruyor. Ancak kaçış grubu tempo yapınca kısa bir süre sonra fark 3 dakika 10 saniyeye çıktı. Sporcular sert yokuşa rağmen 1163 metre yükseklikte gerçekleşecek Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki tırmanış prim kapısına gelmeye başladılar.

67.9 KİLOMETREDE TÜRK HAVA YOLLARI PRİM KAPISI GEÇİLİRKEN OYOLA MÜTHİŞ BİR ATAK YAPTI AMA YAKALANDI

Etabın ortasından itibaren mükemmel bir performans gösteren Medellin EPM Takımı'nın Kolombiyalı sporcusu Robigzon Oyola 67.9 kilometrede Türk Hava Yolları Sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini kazanırken en yakın rakipleri ile olan zaman farkını da iyice açmaya başladı. Uluslararası turlarda en güçlü yokuş tırmanıcıları arasında gösterilen Kolombiyalı sporcuların böylece Babadağ tırmanışında da güçlerini ortaya koymuş oldular. Oyola'nın arkasında ise gelen grup parça parça pedal basmaya devama etti. Oyola finişe son büyük tırmanış olan 2000 metre yüksekliğe doğru çıkan 18 kilometrelik parkurda tek başına gitmeye devam etti. Fakat onunda bu sert tırmanışta gücü bir yere kadardı. O da yakalandı. Son durum dörtlü bir grubun finişe doğru gelmeye devam ettiği şeklindeydi. Bora Hansgrohe'den Florian Lipowitz ve Ben Zwiehoff, Astana'dan Alexey Lutsenko ve Harold Tejada finişe 8.8 kilometreye gelene kadar birlikte pedal bastı. Bu dörtlü, zaman aman üçlüye döndü ama finişe doğru inatla gelmeyi sürdürdü. Lutsenko son 800 metre acımasız bir atak yaptı ve bu zorlu tırmanışı ilk sırada bitirmeyi başardı.

YARIN 161.3 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde yarın 161. 3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak. Bisikletçileri yeniden zorlu ve engebeli bir parkur bekliyor.