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Spor

58. TSYD Kupası Gençlerbirliği'nin oldu

58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazanan ekip Gençlerbirliği oldu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Gençlerbirliği, kupayı müzesine götürdü.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 22:48 - Güncelleme:
58. TSYD Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
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58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazanan ekip Gençlerbirliği oldu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Gençlerbirliği, kupayı müzesine götürdü.

Maçta Gençlerbirliği'nin golleri 15. dakikada Pereira ve 75. dakikada Nalepa'dan, MKE Ankaragücü'nün golü ise 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.

KUPA SAYILARI EŞİTLENDİ

Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı.

Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.

Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ KUPASINA KAVUŞTU

Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını, maçın ardından düzenlenen törenle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, verdi.

MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını ise Azem İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Doğan, takdim etti.

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