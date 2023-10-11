58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. gün

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde koşulan 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 3 saat 50 dakika 17 saniye ile kazandı. Philipsen bu birincilikle Tur'un 3 etabını da kazanmış oldu. Genel Ferdi Klasmanda ise Astana Takımı'ndan Alex Lutsenko birinciliğini korudu.

PHİLİPSEN TOUR DE FRANCE'DA DA YEŞİL MAYO'YU KAZANMIŞTI

İlk iki etabı kazandıktan sonra Babadağ tırmanışında dağılan Tour De France'ın da Yeşil Mayo sahibi Jasper Philipsen yarış öncesi bayağı iddialı konuştu.

Philipsen, "Bu etabı çok iyi tanıyorum. 2 yıl önce bu etapta ilk birinciliğimi almıştım" diyerek etap birinciliğine vurgu yaptı. Philipsen bu etap başlangıcında da Yeşil Mayo'nun sahibi olarak yarışa devam ediyor. Yarınki Marmaris – Bodrum etabında Genel Ferdi Klasman Birincisi olan Alexey Lutsenko Turkuaz Mayo'yu giyecek.

YARIŞIN CEREYANI

Ekim ayındaki hava normallerinin çok ötesi bir ortamda pedal basan 150 bisikletçi ilk 10 kilometreyi toplu halde geçtiler. Bu kilometreden sonra peloton'da hareketlenmeler başladı. İlk kaçış grubu 35 saniyelik bir fark yaptı. Tempo etabın başlarında fazla yüksek değildi. 31.9'uncu kilometrede gerçekleşecek 3. kategoriden tırmanış prim kapısı için sporcuların yer tutmaya başladığı gözlendi.

NİHAYET JAY VİNE TIRMANIŞ KAPISINDA

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki prim kapısını ilk geçen sporcu TUR'un başından bu yana kendisinden çok şey beklenen UAE Team Emirates Takımı'ndan Jay Vine oldu. Bu güçlü pedal daha sonra gelecek prim kapılarında da neler yapabileceğini ortaya koyan bir karakterle pedal basmaya devam etti. Medellin EPM Takımı'ndan Aldemar Reyes Ortega ikinci oldu. Bora Hansgrohe Takımı'ndan Ben Zwiehoff ise üçüncülüğü elde etti. Ortalama hız sıcağa rağmen 41 km olarak verildi. Bu grup Peloton ile arasındaki zaman farkını 1 dakikanın üstüne çıkardı.

PATRİCK KONRAD GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

50.5'inci kilometre geride kalırken Mosso'nun sponsorluğunda gerçekleşen Yaşil Mayo Prim Kapısı'nı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Ptrick Konrad geçti.

İkinciliği Bike AID Takımı'ndan Dawit Yemane, üçüncülüğü de yine Bora Hansgrohe'den Nico Denz elde etti.

NİCO DENZ DİKKAT ÇEKİYOR

Etap içerisinde bir başka güçlü pedal da Giro D'italia'da 2 etap kazanan Bora Hansgrohe'den Nico Denz'di. Nitekim Denz yaptığı peşi sıra ataklarla prim kapılarını zorlamaya başladı.

SHIMANO'NUN SPONSORLUĞUNDA BEYAZ MAYO KAPISINI DENZ GEÇTİ

Etabın 75.8'inci kilometresinde Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo için yapılan mücadeleyi Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz kazandı ve kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Q36.5 Pro Cycling Takımı'ndan Travis Stedman, üçüncülüğüde P&S Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde elde ettiFARK AÇILIYOR

Prim Kapısı geçildikten sonra Nico Denz'in "Şovu" başladı. Stedman'ın peloton tarafından yakalanmasından sonra Denz tempo arttırıp pelotonun 3 dakika 25 saniye önünde pedal basmaya devam etti.

BARDİANI TEMPO YAPMAYA BAŞLADI

Son 62 kilometreye girilirken Bardiani Takımı Peloton'un önünde tempo yapmaya başladı. Aynı takımdan Luca Colnaghi de takım arkadaşlarının bu temposunu finiş pozisyonunda boşa çıkarmayacağa benziyor. Akyaka sahili geride kalırken Denz ile peloton arasındaki zaman farkı giderek erimeye başladı. Son zaman farkı 2 dakika 16 saniye olarak verildi. Ve beklenen buluşma finişe 14 kilometre kala gerçekleşti ve 14 kilometre kala Denz ile peloton birleşti. Marmaris'e geliş tek grup olarak pedal basmaya devam etti.

SON PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın Türk Hava Yolları sponsorluğundaki tırmanış prim kapısını Medellin Takımından Aldemar Reyes birinci geçti. İkinci Zwiehoff, üçüncü de Lutsenko oldu.

YİNE PHİLİPSEN

Finiş yine Philipsen'in müthiş sprinti ile son buldu. Alpecin Takımı'nın sporcusu son 100 metrede müthiş bir atakla 3.etap birinciliğini de kazanmış oldu.

TURA YARIN 180.6 KİLOMETRELİK MARMARİS-BODRUM ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 5. gününde yarın 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabı koşulacak.