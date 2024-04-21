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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2024), 25 takımdan 175 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

AA21 Nisan 2024 Pazar 11:01 - Güncelleme:
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
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TUR 2024'ün startını, Düden Parkı'ndan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Bisikletçilerin 134,7 kilometre pedal çevireceği ilk etap, Atatürk Parkı'nda bitecek.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 8 günde 1188 kilometre yol katedecek.

Geçen yılki turu 30 saat 10 dakika 14 saniyede tamamlayan Astana Kazakistan takımının Kazak bisikletçisi Alexey Lutsenko, genel klasman liderine verilen turkuaz mayonun sahibi olmuştu.

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