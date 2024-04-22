59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

14 ülkeden 25 takımın iştirak ettiği bu büyük organizasyona 172 sporcu katılıyor. Saat 10.25'te Düden Parkı önünden verilen startla yarış başladı. İlk beş kilometre toplu geçildi. Havaalanı Caddesi katedilirken herhangi bir kaçış grubu oluşmadı. Belek Köprübaşı Caddesi'ne kadar peloton çok da hızlı olmayan bir tempoda yarışı götürdü.

YEDİ KİŞİLİK KAÇIŞ GRUBU

49,7. kilometrede etabın ilk sprint prim kapısı geçildi. BBH takımından Jambalijamts Saimbayar kapıyı birinci geçti. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Tomasz Budzinski ikinci, Novo Nordisk takımından Filippo Ridolfo üçüncülüğü elde etti. Kapı geçildikten sonra kaçış grubu tempoyu yavaşlatınca peloton arayı kapatıp farkı 1 dakikanın altına indirdi.

GÜNEŞ İYİCE YAKMAYA BAŞLADI

Saatlerin 12.00'yi gösterdiği sırada parkur iyice ısındı. Sporcular rüzgârsız havada ve gittikçe artan bir sıcaklıkta pedal çevirirken epey zorlandılar. Bu da zaman zaman temponun düşmesine neden oldu. Bu arada temponun düşmesinden sonra kaçış grubu bir sporcu eksildi. Yeni zaman farkı 1 dakika olarak verildi.

DÜZ PARKURDA FAZLA ATAK OLMADI

Genelde starttan sonra parkurun düz olması da yarış cereyanını etkiledi. Bu nedenle peloton fazla parçalanmadı. 172 sporcu bu görüntüde kendisini finişe saklamayı tercih ediyor gibi gözüktü. Kaçış grubunda bulunan Sakarya Takımı'ndan Emre Yuca yedi kişilik kaçış grubundan kopunca pelotona yakalanmış oldu. Kurşunlu Şelalesi geçilirken kaçış grubu ile peloton arasında fark stabil olarak kaldı. Fark 1 dakika 43 saniye olarak ölçüldü. Spor Toto takımından Mehmet Kanat da kaçış grubuna katıldı.

HIZ, GÜNEŞE RAĞMEN 55 KM'YE ÇIKTI

Daha önce fazla tempo yapmayan peloton ve kaçış grubu finişe 47 kilometre kala hızını artırdı. Yeni ölçümle sporcuların saatte 55 kilometre hıza ulaştığı bilgisi verildi.

TIRMANIŞ PRİM SONUÇLARI

Finişe 43,3 kilometre kala dördüncü kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Michal Pomorski çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Polonyalı sporcu yarınki Kemer-Kaş (Kalkan) etabında Dağların Kralı adı verilen Kırmızı mayoyu taşımaya hak kazandı. Prim kapısını ikinci geçen Burgos-BH takımından Jambaljamts Sainbayar oldu. Zaman farkı Türkiye Güzellikleri kapısına yaklaştıkça iyice düştü ve 25 saniye olarak verildi. Ve beklenen oldu, kaçış grubu ile peloton birleşti.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın son prim kapısı finişe 19.6 kilometre kala geçildi. Türkiye Güzellikleri prim kapısı sonuçları şöyle oluştu...

1-Vinzent Dort (Bike AID)

2-Paul Wright (Rembe Sauerland)

3- Ramazan Yılmaz (Adria Mobil)

Kapı geçildikten sonra Ravitayman (Yemek arası) sona erdi. Peloton toplu halde finişe hızlı bir tempoyla pedal bastı.

SON METRELER YİNE NEFES KESTİ

Finişe son 10 kilometrede pelotonda kopma görülmedi. Yavaş yavaş sprinterleri koruma altına alan takım arkadaşları onları finişe hazırlamaya başladı. Yine nefes kesen bir finişe hazır olmak için izleyiciler bariyer dibinde yerlerini aldı. Peloton finişe toplu geldi. Son 50 metrede muazzam bir atak yapan Jakobsen etabı birinci olarak bitirdi.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Fabio Jakobsen'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır teslim etti.

Yeşil mayoyu Fabio Jakobsen'e Antalya Spor ve Gençlik il müdürü Yavuz Gürhan teslim etti.

Kırmızı mayoyu Michal Pomorski'ye bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikri Hayali teslim etti.

Beyaz mayoyu Vinzent Dort'a Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu teslim etti.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA BİTİYOR

Toplam uzunluğu 1.188 kilometre olan ve sekiz gün sürecek olan yarış, 28 Nisan Pazar günü koşulacak İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek ve bu yılın şampiyonu Turkuaz mayonun sahibi olacak.