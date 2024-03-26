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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor! İlk etap Antalya'da...

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 21 Nisan tarihinde başlıyor. Antalya'da başlayacak olan 59'uncu bisiklet turu 23,24,25 Nisan tarihleri arasında Muğla etabı ile devam edecek.

IHA26 Mart 2024 Salı 14:37 - Güncelleme:
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor! İlk etap Antalya'da...
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada" Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetlerini izlemeye hazır mısın Muğla.7'den 77'ye Sporsever Muğla halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz "ifadesi kullanıldı

Etaplar: 21 Nisan Antalya-22 Nisan Antalya, Kemer-Kaş, 23 Nisan Fethiye-Marmaris, 24 Nisan Marmaris-Bodrum, 25 Nisan Bodrum-Kuşadası, 26 Nisan Kuşadası-Manisa, 27 Nisan İzmir-İzmir, 28 Nisan'da İstanbul etabı ile son bulacak.

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