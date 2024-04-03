59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisikletinin parlayan yıldızlarına ev sahipliği yapmak için hazır

Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan parkurunda profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor.

Masalsı parkurun son ölçümleri tamamlandı. 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1.263,2 kilometrelik masalsı parkuru ile nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapacak. TUR 2024'e 13 Ülkeden 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türkiye güzellikleri içinde nefes kesen mücadelesi 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ülkemizde ve dünyada yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59.yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan 2024 Pazar günü Antalya'dan başlayıp 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

TUR 2024 Parkuru

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya'dan Kemer ve Kaş'a, Fethiye'den, Marmaris'e, Bodrum'dan Kuşadası'na, Manisa ve İzmir ardından Istanbul'a uzanacak. Güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a havayolu ile transferinin ardından İstanbul Etabı ile sona erecek.

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.263,2 kilometrelik 2024 parkuru şu şekilde olacak:

1.Etap : Antalya-Antalya – 137.9 km (21 Nisan,2024 - Pazar)

2.Etap : Kemer-Kaş (Kalkan)- 195 km (22 Nisan,2024)

3.Etap : Fethiye-Marmaris – 160.7 km (23 Nisan,2024)

4.Etap : Marmaris-Bodrum – 139.1 km (24 Nisan,2024)

5.Etap : Bodrum-Kuşadası – 184.2 km (25 Nisan,2024)

6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) -164.4 km (26 Nisan,2024)

7.Etap : İzmir-İzmir – 175.4 km (27 Nisan,2024)

8.Etap : Istanbul-Istanbul – 106.5 km (28 Nisan,2024 - Pazar)

TUR 2024, 25 Takıma Ev Sahipliği Yapacak

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar:

Takımın Adı Kategorisi Ülkesi

1. BORA - HANSGROHE World Tour Team Almanya

2. DSM-FİRMENİCH World Tour Team Hollanda

3. ALPECIN-DECEUNINCK World Tour Team Belçika

4. ASTANA QAZAQSTAN TEAM World Tour Team Kazakistan

5. Q36.5 PRO CYCLING TEAM ProTeam İsviçre

6. CAJA RURAL-SEGUROS RGA ProTeam İspanya

7. TEAM POLTI KOMETA ProTeam İtalya

8. BURGOS-BH ProTeam İspanya

9. VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE ProTeam İtalya

10. BINGOAL WB ProTeam Belçika

11. CORRATEC VINI FANTINI ProTeam İtalya

12. TDT-UNIBET ProTeam Hollanda

13. TEAM NOVO NORDISK ProTeam ABD

14. TERENGGANU POLYGON Continental Team Malezya

15. CHINA GLORY – MENTECH Continental Team Çin

16. TARTELETTO – ISOREX Continental Team Belçika

17. BIKE AID Continental Team Almanya

18. BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ Continental Team Türkiye

19. REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND Continental Team Almanya

20. SAKARYA BB PRO TEAM Continental Team Türkiye

21. KINAN RACİNG TEAM Continental Team Japonya

22. ADRİA MOBİL Continental Team Slovenya

23. MAZOWSZE SERCE POLSKİ Continental Team Polonya

24. SPOR TOTO CYCLING TEAM Continental Team Türkiye

25. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Continental Team Türkiye

TUR 2024 TV Yayınları

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşmakta, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

Dev Organizasyon Kurumsal Destekçilerinden Büyük Güç Alacak

Türkiye Yüzyılı'nda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak dev organizasyona güç verecek. Parkurun geçtiği illerdeki Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Emniyet Birimleri, Jandarma Birimleri, Karayolları, İl Kültür ve Sağlık Birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek ve güç katacak.

Dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin üst düzey rekabeti ve heyecanı ile geçtiği illerde ve bölgelerde dev konvoyun ilham veren etkisi ile ülkemizde bisiklet sporunu ve kültürünü geliştirmeye destek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'dan İstanbul'a göz kamaştıran parkurda Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini Eurosport ve TRT Spor ekranlarında dünyaya tanıtacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek

Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.

TUR 2024 Resmi Hesapları:

Web Sitesi : www.tourofturkiye.org.tr

Instagram : https://www.instagram.com/tour_of_turkiye/

X - Twitter : https://twitter.com/tourofturkiye

Facebook : https://www.facebook.com/tourofturkiye

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dev Organizasyonu ile Türkiye'nin En Büyük Projelerinden Birisi...

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile dünyanın yegâne "Kıtalararası Bisiklet Turu" olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bisiklet odaklı spor turizmi vizyonuna da destek oluyor. Tour of Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın "Bisiklet Dostu Otel" politikası, uluslararası bisiklet kampları, bisiklet taşıma konusunda yapılan destekler, ülkemizin eşsiz doğasını ve tarihini bisiklet ile keşfetme olanağı sunan bisiklet rotalarını kapsayan cycling.goturkiye deneyimi ile dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'nin tanıtımı için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Profesyonel bisikletçiler 8 etap 1.263,2 kilometre boyunca Türkiye'nin büyüleyici atmosferinde kıyasıya mücadele edecek

Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan bu parkurda profesyonel bisikletçileri ağırlıyor.

Türkiye rivierasında bisikletin masalsı yolculuğunda geçen nefes kesici mücadeleye coğrafyadaki tüm kültürlerin kıymetli dokusu, denizin vazgeçilmez kokusu ve tarihin eşsiz dokunuşları eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, spor turizmi vesilesiyle Türkiye güzelliklerini tüm dünyaya ulaştırırken iklim kriziyle mücadele, trafikte bisikletliye saygı ve bisiklet sporunun gelişimi gibi konuları da sahiplenerek TUR'u bir yarıştan daha fazlası haline getiriyor.

Türkiye markasının gelişmesinde büyük rol oynayan ve bisiklet sporunun kalbi TUR, Antalya'dan İstanbul'a kıtaları aşan, dağların zirvesine uzanan muhteşem parkuruyla dünyaca ünlü sporcular ve uluslararası takımları ağırlayacak. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'dan Kemer'e, Kaş'tan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Kuşadası'ndan Manisa'ya ve Ege'nin İncisi İzmir'e uzanarak Istanbul'a ulaşıp Tarihi Yarımada'da finiş heyecanı yaşatacak.

8 gün 8 etap boyunca çevrilen her pedalda bisiklet sporunun ve Türkiye'nin değerlerini dünyaya ulaştırmaya hazırlanan TUR 24, 21-28 Nisan tarihleri arasında olağanüstü bir parkurda, kültürler arası etkileşime tanıklık edecek.