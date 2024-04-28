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  • 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi

Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) 8. ve son ayağı olan İstanbul etabı nötralize edildi.

IHA28 Nisan 2024 Pazar 12:06 - Güncelleme:
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
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Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi. Beşiktaş Meydanı'ndan başlayan turun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz birlikte verdi.

Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak.

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