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  • 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Haziran, Pazar Günü Antalya'dan başlıyor
Spor

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Haziran, Pazar Günü Antalya'dan başlıyor

1. Etap Antalya-Antalya Etabı (134,7 km) 21 Nisan 2024, Pazar Atatürk Parkı'ndaki Finish Alanı Bisiklet Festivaline Dönüşüyor! TUR 2024, Antalyalıları Bu Heyecana Ortak Olmaya Davet Ediyor…

19 Nisan 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Haziran, Pazar Günü Antalya'dan başlıyor
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 2024 yılında 59.'su düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" 21 Nisan'da Antalya'dan start alıp, 28 Nisan'da İstanbul'da son bulacak.

TUR'un 1. Etabında 21 Nisan Pazar günü saat 10.25'te Antalya Düden Parkı'ndan start alacak dünyaca ünlü pedallar, 134,7 kilometrelik parkuru geçerek Antalya Atatürk Parkı'nda tahmini olarak saat 13.10'da Finish'e varacak.

Antalya Atatürk Parkı'nda kurulacak 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Finish alanında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı "Çocuklar İçin Güvenli Bisiklet" Eğitimi, renkli tanıtım stantları, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisikletin Süperstarı Dünya Şampiyonu Viola Brand'in nefes kesen gösterileri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlik alanı, dev ekranda canlı yarış yayını, eğlenceli gösteriler yer alacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı dünya bisikletinin efsane ismi Mark Cavendish gibi sprintlerin şovuna sahne olacak. Antalya'dan başlayan bu dev bisiklet şölenini kaçırmayın...

İmza Töreni : 08.55-10.10

Start Saati : 10.25 (Düden Parkı)

Tahmini Finish : 13.10 (Atatürk Parkı)

  • TC Gençlik ve Spor Bakanlığı
  • 59Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
  • Antalya

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