59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulan 177.9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu.

TURKUAZ MAYO 4 GÜNDE 4 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü öncesi çarpıcı bir durum gözler önüne serildi. Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi. Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı.

YARIŞIN CEREYANI

Robbe Gyhs (Alpecin-Deceuninck) starta gelmedi ve 160 sporcu Kuşadası etabı için pedal basmaya başladı. Böylece TUR'un başından bu ana 11 bisikletçi yarışa devam edemedi. Startın hemen başında 8 sporcu kaçtı, 20 saniye kadar arayı açtı ancak 11. kilometrede pelotona yakalandılar. Ancak pelotonun ön tarafta bayağı hareketli olduğu gözlendi.

VE İLK GRUP KAÇIYOR

7 sporcu bu hareketlenmelerin sonucunda pelotondan koptu ve zaman farkını 55 saniye açtı. Antonio Polga (Novo Nordisk), Mauro Velwit (Tarteletto), Oliver Mattheis (Bike Aid), Jacob Scoot (Rembe), Genki Yamamaton (Kinan), Michal Pomorski ve Konrad Czabok (Mazowsze) gittikçe artan bir tempo ile arayı açmaya başladılar. Bu arada Spor Toto Takımı'ndan Buğra Tahir Yiğit kaçış grubunu yakalamak için pelotondan atak yaptı. 24'üncü kilometre geçilirken 7'li kaçış grubu 2 dakika 25 saniye pelotona fark yaptı. B.Tahir Yiğit henüz kaçış grubunu yakalayamadı.

6 SPORCU DAHA BIRAKTI

30'uncu kilometre geride kalırken 6 sporcu daha yarışı bırakmak zorunda kaldı. Böylece etaba devam eden bisikletçi sayısı 153'e düşmüş oldu. Kaçış grubu farkı açmaya devam etti. Yeni zaman farkı 4 dakika olarak verildi. Burak Tahir Yiğit ise ön grubu yakalayamayınca tekrar pelotonla devam etmek zorunda kaldı.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 45.7'nci kilometresinde kategori 3'ten puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

1-Olivier Mattheis (Bike Aid)

2-Michal Pomorski (Mazowsze)

3-Antonio Polga (Novo Nordisk)

43'üncü kilometrede 4 dakika 35, 60'ıncı kilometrede ise zaman farkı 5 dakika 35 saniyeye çıktı. Parkur puslu ve sıcak, rüzgar hafif derecede esintili olarak verildi.

İKİNCİ TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın 67'inci kilometresinde yine kategori 3'ten puan veren son tırmanış kapısı da geride kaldı. Sonuçlar şöyle açıklandı.

1-Oliver Mattheis (Bike Aid)

2-Michal Pomorski (Mazowsze)

3-Genki Yamamoto (Kinan)

75'inci kilometre geçilirken zaman farkı artmaya devam etti. Yeni zaman 6 dakika 15 saniye olarak verildi. İlk 2 saat sonunda ortalama hız 38.5 km olarak verildi. Sprint kapısına yaklaşılırken pelotonun önünde Bora-Hansgrohe, Astana ve DSM-Firmenich sporcularının kaçış grubunu yakalama adına tempo yaptığı görüldü. Tempo verenlerin başında Genel Ferdi Klasman Birincisi Tobias Andresen ve Oliver Mattheis'in bulunması dikkat çekiciydi.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 90.1'inci kilometresinde sprint kapısı geçildi. Öndeki 7'li kaçış grubu bu kapıda da puanları almaya devam etti. Sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

1-Antonio Polga (Novo Nordisk)

2-Michal pomorski (Mazowsze)

3-Mauro Verwilt (Tarlelotto)

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

111'inci kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Ancak hızlanan peloton, kaçış grubu ile olan zaman farkını 1 dakika 40 saniyeye kadar indirdi. Yarışta 3 saat geride kaldı. Otalama hız 40 kilometre olarak verildi. Finişe 55 kilometre kaldı. Sonuçlar şöyle:

1-Konrad Czabok (Mazowsze)

2-Michal Pomorski (Mazowsze)

3-Jacob Scott (Rembe)

SON 4 KİLOMETREDE PELOTON TEK PARÇA

Etabın başından bu yana ön grubu oluşturan 7'li grup parçalana parçalana 4 kilometreye kadar pedal bastı ve yakalandılar. Peloton şimdi finişe doğru toplu halde gelmeye başladı. Son 400 metre gerçekten büyük çekişmeye sahne oldu ve dünün etap galibi Bodrum-Kuşadası etabını da alarak üst üste 2.zaferini kazandı.

5. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo'yu DSM-firmenich takımından Tobias Lund Andresen elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Birlikçioğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo'yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Söke Kaymakamı Ali Akçe takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Kuşadası Kaymakamı İbrahim Tekli giydirdi.

TUR'UN KADERİNİ BELİRLEYECEK ETAP YARIN KOŞULACAK

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek. Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor. Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda.