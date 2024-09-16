5'inci Şenol Güneş dönemi de yenilgisiz başladı

Süper Lig'de 5'inci hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönerek 5'inci kez takımın başına geçen Şenol Güneş, ligde Trabzonspor'u çalıştırdığı 5 dönemde de görevine yenilgi almadan başlamış oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, bu sezon ligde ilk golünü kaydetmiş oldu. Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönen Şenol Güneş yönetiminde taraftarının önünde çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde tecrübeli teknik adam böylelikle Trabzonspor'u çalıştırdığı 5 dönemde de görevine yenilgi almadan başlamış oldu. 72 yaşındaki teknik adam bordo mavilileri çalıştırdığı daha önceki senelerdeki ilk maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan Karadeniz ekibi 3 puanla 13'üncü sırada yer alırken, sezona iyi bir başlangıç yapan bordo-mavili eldiven Uğurcan Çakır'ın performansı ise yükselmeye devam ediyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında 6 kurtarışla öne çıkan isim oldu. Başarılı kaleci, bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtararak ortaya başarılı performans koydu.

SAVİÇ GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Saviç de istatistikleri ile dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, son 10 yılda Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig maçında top uzaklaştırmada en yüksek sayıya (15) ulaşan 3 isimden birisi oldu. (Uğur Demirok, Mustafa Yumlu)