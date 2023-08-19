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Spor

5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'nde başladı

Türkiye Ragbi Federasyonunun düzenlediği 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası başladı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'nde başladı
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Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası start verdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci plajında, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen organizasyon Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Farklı illerden 12 erkek ve 9 kadın takımın mücadele edeceği şampiyonda, ilk gün gösteri maçı, takımlar arası canlı müzik yarışması karaoke ve çeşitli eğlenceli ödüllü oyunlar gerçekleştirildi.

250'ye yakın sporcunun katıldığı şampiyona, bugün ve yarın sürecek müsabakaların ardından yarın sona erecek.

Düzenlenen turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve vatandaşlar katıldı.

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