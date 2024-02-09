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Spor

6 aylık ayrılık sona erdi! Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan 32 yaşındaki deneyimli golcü Serdar Dursun sarı lacivertli ekibe geri döndü. İşte detaylar...

DHA9 Şubat 2024 Cuma 14:06 - Güncelleme:
6 aylık ayrılık sona erdi! Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün milli santrforu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Temmuz 2021-Ağustos 2023 arasında da sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 64 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi.

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