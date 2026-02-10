Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, saha içinde olduğu kadar insani kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Birçok kez yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle gündeme gelen başarılı futbolcu, bu kez genç oyunculara hayat tavsiyesi verdi. Geçmişini unutmayan ve çocukken yaşadığı zorluklardan bahseden Osimhen, genç futbolculara kendi hayatını örnek gösterdi. Nijerya'daki Beyond Limits Futbol Akademisi'nde top koşturan gençlerle telefondan konuşan Osimhen, 3 önemli nasihatte bulundu.

6 BİN EURO DESTEKTE BULUNDU

Akademideki oyunculara 10 milyon Naira (6 bin euro) maddi destekte bulunan Osimhen, Nijerya'nın yeni nesil futbolcularıyla çalışkanlık, alçakgönüllülük ve inanç konuları hakkına konuştu. Smallie, isimli YouTube kanalı vasıtasıyla iletişime geçen yıldız santrfor şu ifadeleri kullandı: "Özellikle futbolda, zorlu yollardan yükselmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Birçoğunuz tıpkı benim gibisiniz ve buradan kurtulmayı başaran diğerleri de bugün sizin yaşadığınız aynı zorluklardan geçtiler.

EN ÖNEMLİSİ ALLAH'A İNANMAK

Günün sonunda, üç şey benim için işe yaradı. Birincisi, Allah'a inanmak; bu en önemlisi. Hayatta ne olmak isterseniz isteyin, belki bir futbolcu ya da başarılı bir iş adamı, bunu uygulamanız gerekiyor. İkincisi, çok çalışmak. Ayrıca başarısızlığa da hazır olmalısınız. Size başarısızlık diye bir şey olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Reddedileceksiniz, bunu kendi deneyimimden biliyorum Son olarak, ne yaparsanız yapın, mutlaka okula gidin. Eğitimli olduğunuzdan, okuma yazma bildiğinizden ve etrafınızda doğru insanlar olduğundan emin olun."