İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6226
  • EURO
    51,9628
  • ALTIN
    7052.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 6 bin euro destekte bulundu! Victor Osimhen'den gençlere tavsiye
Spor

6 bin euro destekte bulundu! Victor Osimhen'den gençlere tavsiye

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Osimhen, muhtaç sahibi inanlara verdiği desteğin yanı sıra gençlere tavsiyelerde bulundu. 3 önemli tavsiyede bulunan Osimhen bunları sıraladı. Birincisi, Allah'a inanmak; bu en önemlisi. İkincisi, çok çalışmak. Son olarak, ne yaparsanız yapın ama mutlaka okula gidin. Eğitimli olduğunuzdan emin olun. İşte detaylar...

akşam10 Şubat 2026 Salı 09:27 - Güncelleme:
6 bin euro destekte bulundu! Victor Osimhen'den gençlere tavsiye
ABONE OL

Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, saha içinde olduğu kadar insani kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Birçok kez yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle gündeme gelen başarılı futbolcu, bu kez genç oyunculara hayat tavsiyesi verdi. Geçmişini unutmayan ve çocukken yaşadığı zorluklardan bahseden Osimhen, genç futbolculara kendi hayatını örnek gösterdi. Nijerya'daki Beyond Limits Futbol Akademisi'nde top koşturan gençlerle telefondan konuşan Osimhen, 3 önemli nasihatte bulundu.

6 BİN EURO DESTEKTE BULUNDU

Akademideki oyunculara 10 milyon Naira (6 bin euro) maddi destekte bulunan Osimhen, Nijerya'nın yeni nesil futbolcularıyla çalışkanlık, alçakgönüllülük ve inanç konuları hakkına konuştu. Smallie, isimli YouTube kanalı vasıtasıyla iletişime geçen yıldız santrfor şu ifadeleri kullandı: "Özellikle futbolda, zorlu yollardan yükselmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Birçoğunuz tıpkı benim gibisiniz ve buradan kurtulmayı başaran diğerleri de bugün sizin yaşadığınız aynı zorluklardan geçtiler.

EN ÖNEMLİSİ ALLAH'A İNANMAK

Günün sonunda, üç şey benim için işe yaradı. Birincisi, Allah'a inanmak; bu en önemlisi. Hayatta ne olmak isterseniz isteyin, belki bir futbolcu ya da başarılı bir iş adamı, bunu uygulamanız gerekiyor. İkincisi, çok çalışmak. Ayrıca başarısızlığa da hazır olmalısınız. Size başarısızlık diye bir şey olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Reddedileceksiniz, bunu kendi deneyimimden biliyorum Son olarak, ne yaparsanız yapın, mutlaka okula gidin. Eğitimli olduğunuzdan, okuma yazma bildiğinizden ve etrafınızda doğru insanlar olduğundan emin olun."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.