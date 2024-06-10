6. Etnospor Kültür Festivali görkemli bir törenle sona erdi

6 Haziran'da başlayan ve 4 gün süren organizasyonda geleneksel sporlarımız sergilendi. 30 ülkeden bin sporcunun 100 oyunda marifetlerini sergilediği etkinlikle her yaştan ziyaretçiye ücretsiz bir şekilde sunuldu. Sadece spor değil, geleneksel sanatlar, gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok etkinlik 4 günlük festivalde kendisine yer buldu. Ziyaretçiler, okçuluk, binicilik gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı buldu. Festivalde 'özel' çocukları özel etkinlikler karşıladı. Dezavantajlı gruplara yönelik özel etkinlikler, yarışmalar ve sahne etkinlikleri de festivalde yer aldı.

KIRAÇ SAHNE ALDI

Festivalde hipoterapi, görme engelliler için barbekü turnuvası, atölye çalışmaları ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle dezavantajlı gruplara erişilebilir fırsatlar sunuldu. Birçok sanatçının da sahne aldığı etkinliklerin son gününde Kıraç ve Grup Yürüyüş konser verdi. Zeynep Betül Akyıldız da çocuk şarkılarıyla sahne aldı.

ATLI GÜREŞLER NEFES KESTİ

6. Etnospor Kültür Festivali'nde unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarından at üzerinde güreş seyircilerinden büyük alkış aldı. Türklerin savaşlara hazırlanırken antrenman olarak da bilinen spor, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde özellikle Kırgızistan ve Kazakistan'da halen yapılıyor. Önemli bir bedensel güç gerektiren spor festivalde Kırgız sporcular tarafından icra edildi.