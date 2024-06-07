6. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün heyecanı! Gösteriler nefes kesti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.



Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.

6. Etnospor Kültür Festivali 2. gününden nefes kesen kareler

24 TV EKİBİ ALANDAN AKTARDI

24 TV ekibi 6. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde de alanda yerini aldı. Festivalin merkezi sayılan Han çadırında sergilenen Türk sanatları hakkında bilgi aktaran 24 TV Muhabiri Sinan Ağca, "Protokol Han çadırındaki kıyafetlerin olduğu yerleri gezdiler. Padişahların kıyafetlerinin bir bir replikaları öğretmenler tarafından bir bir ortaya çıkarıldı. Padişahların dışında diğer dönem kıyafetlerini de burada görmek mümkün. Gençleri bu kıyafetleri yakından görebiliyorlar. Etrafta kıyafetlerin dışında pek çok el sanatına rastlamak mümkün. Unutulmaya yüz tutmuş Türk sanatları buya gelen on binlerce çocuğa gösteriliyor." dedi.