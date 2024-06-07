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  • 6. Etnospor Kültür Festivali'nde ''Azerbaycan-Karabağ at gösterisi'' büyük ilgi gördü
Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nde ''Azerbaycan-Karabağ at gösterisi'' büyük ilgi gördü

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi beğeni topladı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 15:46 - Güncelleme:
6. Etnospor Kültür Festivali'nde ''Azerbaycan-Karabağ at gösterisi'' büyük ilgi gördü
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan etkinlikte Azerbaycan ekibi, geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.

Geleneksel halk oyunlarının sergilendiği, atlı ekibin de zaman zaman performansa dahil olduğu gösterinin son bölümünde 6 dansçı, koşan atların üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının açarak izleyicileri selamladı.

Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.

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