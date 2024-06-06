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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nde şölen başlıyor

6. Etnospor Kültür Festivali bugünkü açılışla Atatürk Havalimanı'nda start alıyor. 30 ülkeden bin sporcunun, 100 oyunda marifetlerini sergileyeceği etkinlikler bugün saat 11.30'da başlayacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Eşsiz bir festival olacak” diye konuştu.

6 Haziran 2024 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
6. Etnospor Kültür Festivali'nde şölen başlıyor
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Dünya Etnospor Konfederasyonu, büyük ilgi gören 6. Kültür Festivali'ni 6-9 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek. Ziyaretçiler tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek festivale 30 ülkeden katılım sağlanacak. Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak olan festival kapsamında geleneksel spor ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ve sahne sanatları gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapılacak. Etkinlikler bugün 11.30'da törenle başlayacak.

DENEYİMLEME FIRSATI

Ziyaretçiler, okçuluk, binicilik gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz deneyimleyebilecek. Bölgedeki atölyeler geleneksel sanatların birçok dalını deneyimleme fırsatı da sağlayacak. Festival boyunca ziyaretçiler, geleneksel spor ve oyunların yanı sıra doğa ve hayvan iletişimi hakkında da bilgi edinecek. Konserlerle festivale renk gelecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dijital ve fiziksel ok deneyimini burada test edeceğiz. Bütün dünyanın kültürlerini tanıma imkanı var. Herkesi bekliyoruz" dedi.

ÖZEL AKTİVİTELER

Festivalde 'özel' çocukları özel etkinlikler bekliyor olacak. Dezavantajlı gruplara yönelik özel etkinlikler, yarışmalar ve sahne etkinlikleri de festivalde yer alacak. Festivalde hipoterapi, görme engelliler için barbekü turnuvası, atölye çalışmaları ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle dezavantajlı gruplara erişilebilir fırsatlar sunulacak.

FİLİSTİN'E DESTEK

Etnospor Konfederasyonu tarafından geçen yıl deprem bölgesine kurulan çadırlarda üretilen eşyalar da Filistin halki için bu alanda satışa sunulacak. Dünya barışı ve Filistin devletinin bağımsızlığı için çeşitli mesajlar da bu etkinliğin kapsamında olacak.

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