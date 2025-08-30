İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Bundesliga'nın 2. haftasında Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

HABER MERKEZİ30 Ağustos 2025 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Bundesliga'nın 2. haftasında Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

Mücadeleye hızlı başlayan Leverkusen, 5. dakikada Patrik Schick'in golüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada yeni transfer Malick Tilmann farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada penaltı kazanan Werder Bremen, Romano Schmid'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekipte Niklas Stark, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Leverkusen adına 64. dakikada yeniden sahneye çıkan Patrik Schick, penaltıdan farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bremen ise 76. dakikada Isaac Schmidt'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Maçta son sözü 90+4. dakikada Bremen adına Karim Coulibaly söyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte her iki ekip de ligdeki ilk puanını elde etti.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Frankfurt'u konuk edecek. Bremen ise Mönchengladbach deplasmanında olacak.

