6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund'un gollerini 34. dakikada Emre Can(P), 41. dakikada Maximilian Beier ve 89'da Karim Adeyemi attı. Stuttgart'ın golleri ise 47, 71 ve 90+1. dakikalarda Deniz Undav(3)'dan geldi.

Borussia Dortmund'ta Salih Özcan, Stuttgart'ta ise Atakan Karazor, mücadelede süre almadı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımın da Bundesliga'daki puanı 22 oldu.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Stuttgart ise Hamburg'a konuk olacak.