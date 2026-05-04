4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Spor

6 gollü maçta kazanan Lyon

Lyon, Fransa Ligue 1 32. hafta maçında evinde Rennes'i 4-2 mağlup etmeyi başardı ve ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Fransa Ligue 1 32. hafta maçında Lyon, sahasında Rennes'i ağırladı. Lyon, maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Rennes, 6. dakikada Moussa Al Tamari'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lyon, Roman Yaremchuk'un 37. dakikada attığı golle 1-1'i buldu. Ev sahibi Lyon, Corentin Tolisso'nun 42. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Rennes, 48. dakikada Esteban Lepaul'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Lyon, 52. dakikada Afonso Moreira'nın golüyle maçı 3-2'ye getirdi. Ev sahibi Lyon, 75. dakikada Endrick'in golüyle maçı 4-2 kazandı.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Lyon, 60 puana yükseldi. Dört maçlık galibiyet serisi biten Rennes, 56 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Paris FC'yi ağırlayacak.

