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Spor

6 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 19:12 - Güncelleme:
6 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-2 yenerek puanını 66'ya yükseltti.

Yeşil-mavililer, Süper Lig yarışında ikinci sıradaki yerini koruyarak bitime 2 maç kala en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Öte yandan 65. dakikada Tuzlaspor'dan Adeniyi'nin kullandığı penaltı atışını, kaleci Zafer Görgen kurtardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Dk. 71 Mithat Pala), Sinan Osmanoğlu, Bahadır Öztürk, Alberk Koç, Ogün Özçiçek, Alper Potuk (Dk. 71 Koray Altınay), Benhur Keser (Dk. 85 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Amilton (Dk. 85 Haqi Osman), Bolasie (Dk. 60 Mary)

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak (Dk. 46 Ömürcan Artan), Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır (Dk. 75 Mehmet Coşkun), Mehmet Taş (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Rotman, İmbula (Dk. 75 Moutari), Yahaya, Nzuzi Mata (Dk. 46 İseka), Adeniyi

Goller: Dk. 15 ve 27 Bolasie, Dk. 45+3 ve 81 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 76 ve 88 İseka (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Bolasie, Dk. 67 Ogün Özçiçek (Çaykur Rizespor) Dk. 19 Mehmet Taş, Dk. 45+1 Awuku (Tuzlaspor)

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