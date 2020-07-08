6 gollü maçta Milan, Juventus'u ezdi

08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00

İtalya Serie A'da büyük heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Lazio'yu deviren ve rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir çelme atan Milan, Juventus'u konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede ev sahibi Milan tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Marco Guida'nın düdük çaldığı mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmazken, ikinci devre büyük bir heyecana sahne oldu. 47'de Adrien Rabiot ile öne geçen Juventus, 53'de Gonzalo Higuain ile farkı 2'ye çıkardı. Art arda gelen gollerin ardından rahat bir galibiyet alacağını düşünen Siyah Beyazlı ekip, ağır bir şok yaşadı ve 18 dakikada kalesinde tam 4 gol gördü.

ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ



62'de Zlatan Ibrahimovic'in penaltısıyla farkı 1'e indiren Milan, 66'da Franck Kessie ile eşitliği yakaladı.

Rüzgarı arkasına alan Stefano Pioli'nin öğrencileri, 67'de Rafael Leao ile öne geçti. Juve kalesini abluka altına alan Kırmızı Siyahlı ekip, 80'de Ante Rebic'in golüyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 2. yarının başında oyuna girerek galibiyette pay sahibi oldu.

Hayati 3 puanı hanesine yazdıran Milan, rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi, maç fazlasıyla 49 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi.

Maurizio Sarri yönetimindeki lider Juventus ise beklemediği bir mağlubiyet aldı, 75 puanda kaldı.