6 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig, nefes kesen bir maça sahne oldu. Ligin 14. haftasında Newcastle United ile Liverpool, 6 golün atıldığı maçta 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Newcastle United'ın gollerini Alexander Isak, Gordon ve Schar kaydetti. Liverpool'un golleri ise Mohamed Salah (2) ve Curtis Jones'tan geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, kritik 2 puan kaybıyla 35 puana yükseldi. Newcastle United ise puanını 20 yapmayı başardı.

Ligde gelecek hafta Newcastle United, Brentford deplasmanına gidecek. Liverpool ise derbide Everton ile karşılaşacak.