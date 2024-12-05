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Spor

6 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olan lider Liverpool, 6 golün atıldığı maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

5 Aralık 2024 Perşembe 01:06 - Güncelleme:
6 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
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İngiltere Premier Lig, nefes kesen bir maça sahne oldu. Ligin 14. haftasında Newcastle United ile Liverpool, 6 golün atıldığı maçta 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Newcastle United'ın gollerini Alexander Isak, Gordon ve Schar kaydetti. Liverpool'un golleri ise Mohamed Salah (2) ve Curtis Jones'tan geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, kritik 2 puan kaybıyla 35 puana yükseldi. Newcastle United ise puanını 20 yapmayı başardı.

Ligde gelecek hafta Newcastle United, Brentford deplasmanına gidecek. Liverpool ise derbide Everton ile karşılaşacak.

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